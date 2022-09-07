В России за сутки коронавирусом заразились почти 48 тысяч человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 47 958 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 19 857 571. Об этом стало известно сегодня, 7 сентября.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 4 086 человек, скончались 94 заболевших жителя страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 384 976 граждан. Накануне выздоровели 52 611 человек. Общее количество выздоровлений достигло 18 876 316.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 8 400 человек. На третьем месте оказался Краснодарский край — 2 040 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в комздраве Петербурге заявили о сокращении количества коек для больных COVID-19.