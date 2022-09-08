Синоптик заявил о скором прекращении дождей и потеплении на пару градусов

Синоптик заявил о скором прекращении дождей и потеплении на пару градусов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Синоптик заявил о скором прекращении дождей и потеплении на пару градусов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

На территории Северной столицы 8 сентября пройдут последние дожди перед временным затишьем. По прогнозу синоптика, уже завтра станет несколько теплее.

В четверг, несмотря на повышенный фон атмосферного давления, в небе над Санкт-Петербургом снова появятся, принесённые северными ветрами, поля облаков. Как рассказал ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, местами пройдут небольшие дожди, при этом температурные показатели останутся на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

В течение дня температура воздуха сохранится на уровне+10 и +12 градусов, по области эти показатели достигнут +8 и +13 градусов. Ветер северный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

Леус поделился, что в пятницу существенных осадков не ожидается, будет на 2-3 градуса теплее.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в выходные петербуржцам обещали потепление. По словам синоптика, ожидается, что воздух прогреется до +13 и +18 градусов. В следующий раз похожая погода будет наблюдаться в середине третьей декады сентября.