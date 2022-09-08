Колесов рассказал о погоде в период начала блокады и сравнил ее с настоящим

Колесов рассказал о погоде в период начала блокады и сравнил ее с настоящим. Фото: Смольный

Колесов рассказал о погоде в период начала блокады и сравнил ее с настоящим. Фото: Смольный

Сегодня петербуржцы вспоминают о трагической дате в истории города, — Дне памяти жертв блокады. 8 сентября 1941 года вражеское кольцо вокруг Ленинграда замкнулось, и началась блокада. На улице все еще холодно, примерно также, как было несколько лет назад, в далеком 1941 году.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сравнил погодные условия прошлого и настоящего. По его словам, сейчас ситуация аналогична тому, что было в 1941 году, поэтому петербуржцы могут испытать на себе холод того времени.

По словам Колесова, в сентябре 1941 года на территории Ленинграда было очень холодно. Первая неделя месяца, а также первый день блокады, когда ночью было +7 градусов, а днем +14 градусов, выделялись на фоне холодных сентябрей начала прошлого века.

Температура первой декады месяца в 1941 году установилась на +9,7 градусов. Она стала одной из самых низких за 60 летний ряд наблюдений того периода. Как отметил синоптик, холоднее были только 1900 год с температурой +9,6 градусов, а также 1885 год с температурой +9,3 градуса.

Колесов заметил, что чтобы понять, какая погода была в период начала блокады, не надо никаких исторических описаний. Мы сейчас в ней живем. Более того, начало осени 2022 года немного холоднее 1941 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на территории Санкт-Петербурга 8 сентября пройдут последние дожди перед временным затишьем. По прогнозу специалиста, уже завтра станет несколько теплее.