Из петербургского аэропорта 9 сентября не вылетят 4 самолета

В пятницу, 9 сентября, в петербургском аэропорту Пулково 4 отмененных и 1 задержанный рейс. Пассажирам необходимо заранее ознакомиться с изменениями в расписании.

Первым отмененным самолетом сегодня стал рейс в Анталью на 02:45 от авиакомпании Turkish Airlines. Через час, в 03:45, из аэропорта не улетели пассажиры воздушного судна, который должен был направиться в Москву, — перевозкой занимается » Аэрофлот».

Еще один самолет в Москву не отправят в 17:45, в этот раз от авиаперевозчика » Уральские Авиалинии». Пока последним отмененным на сегодня рейсом станет «Петербург — Москва» от авиакомпании » Икар».

Также позже запланированного вылетит самолет в Екатеринбург от «Уральские Авиалинии». По плану рейс должны были отправить в 13:45, но перенесли на час, — теперь он вылетит в 14:45.

По всем остальным направлениям перевозка пассажиров будет осуществлена согласно расписанию. Все изменения можно посмотреть на сайте Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера из петербургского аэропорта не вылетело 3 самолета, указанных в онлайн-табло. Также 8 сентября были авиарейсы, которые осуществили, но с задержкой.