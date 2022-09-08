В четверг из аэропорта Пулково не отправят 3 самолета

Сегодня, 8 сентября, в петербургском аэропорту Пулково 4 задержанных и 3 отмененных самолета. В расписании авиарейсов есть существенные изменения.

Согласно данным онлайн-табло на 08:20 по мск., вовсе в путь не отправятся 3 самолета. Первый был запланирован на 0:20 и должен был улететь в Архангельск. Второй отмененный рейс должен был осуществиться значительно позже — в 17:30. Указанный самолет не полетит в Москву. Пока последний на сегодня самолет, которого так и н будет, — очередной рейс «Санкт-Петербург — Москва» на 18:30. Оба перелета должны были выполняться авиакомпанией «Икар».

Также 8 сентября есть авиарейсы, которые будут осуществлены, но с задержкой. Так, первый такой самолет из списка, запланированный на 09:30, вылетит в Москву около 10:20. Второй — рейс в Даламан на 16:00, но теперь время сдвинули на 16:50.

Задержат и самолет в Хабаровск от «Уральских авиалиний» на 17:20, — теперь воздушное судно вылетит в 17:40. Последним задержанным рейсом станет «Санкт-Петербург — Москва» на 17:45, — ожидается, что самолет вылетит в 19:40.

Остальные рейсы, согласно данным сайта Пулково, должны отправиться по расписанию. Обо всех изменениях можно узнать через онлайн-табло петербургского аэропорта.

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