В Ленобласти подтвердили 809 случаев коронавируса за сутки

В Ленобласти подтвердили 809 случаев коронавируса за сутки
Фото: pexels

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 809 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 217 958 местных жителей. Всего выздоровели 205 804 пациента, в том числе 821 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 6 856 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 920 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, на какой стадии находится разработка назальной вакцины от COVID-19 в Петербурге.

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