Еще 46 488 россиян подхватили коронавирус за сутки

Еще 46 488 россиян подхватили коронавирус за сутки
Еще 46 488 россиян подхватили коронавирус за сутки. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 46 488 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 20 113 098. Об этом стало известно сегодня, 12 сентября.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 46 488 человек, скончался 81 заболевший житель страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 385 429 граждан. Накануне выздоровели 35 660 человек. Общее количество выздоровлений достигло 19 096 666.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место с 3 471 заболевшим. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 5 133 человек. На третьем месте оказалась Самарская область — 1 715 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские специалисты рассказали, на какой стадии находится разработка назальной вакцины от коронавируса. По словам эксперта, препарат сможет защищать и от вируса гриппа А, но на сегодняшний день исследователи смотрят эффект именно в отношении коронавируса.

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