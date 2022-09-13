В Петербурге за сутки скончалось два десятка граждан с COVID-19

В Петербурге за сутки скончалось два десятка граждан с COVID-19. Фото: Unsplash

В Петербурге за сутки скончалось два десятка граждан с COVID-19. Фото: Unsplash

По всей России за сутки скончался 101 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 20 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся больше на 10— 30 человек.

На 13 сентября в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 45 555 смертей пациентов. За последние сутки в Ленинградской области от ковида никто не умер. В регионе насчитывается 3 497 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 939 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 385 530 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце августа на территорию Петербурга привезли 51 тысячу комплектов доз вакцины «Спутник V» для профилактики коронавирусной инфекции.