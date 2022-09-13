Погоду в Северной столице изменит циклон Queenie

Погоду в Северной столице изменит циклон Queenie
Погоду в Северной столице изменит циклон Queenie. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

К Санкт-Петербургу с запада приближается новый циклон Queenie, который уже в ближайшие дни изменит погодные условия.

Начиная с 14 сентября, в течение нескольких дней циклон расположится над северо-западом. По словам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, развитие атмосферных процессов на этой неделе будет таким, как прогнозировалось до этого, — переменчивым.

Также специалист добавил, что сегодня среднесуточная температура воздуха на территории Петербурга превысит норму, и впервые за 15 дней отклонение показателей станет положительным. Дальше даже в дождливые дни столбик термометра будет держаться на отметках, близких к норме.

Последний циклон, по словам Колесова, покинул регион еще 3 сентября. Погоду долго определял холодный антициклон.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во вторник гребень антициклона защищает Северную столицу от дождей, поэтому, несмотря на облака, в городе не будет осадков.

Александр Колесов новости СПб погода прогноз


 

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