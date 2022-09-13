Супермаркеты могут стать банкоматами из-за проблем с комплектующими

В России наблюдаются проблемы с производством банкоматов. Западные поставщики отказываются работать с Россией, а импортозамещение в этой области затормозилось на этапе обещания.

В Россию банкоматы поставляли из Америки, Германии и Южной Кореи, но сейчас почти все поставщики либо заявили о полном уходе из России, либо временном прекращении поставок и обслуживания оборудования. Банк России представил дорожную карту внедрения локализованных банкоматов. «Коммерсант» писал, что первые экспериментальные образцы должны появиться уже осенью 2022 года. Однако время идет, а их все не видно.

Издание «Мойка78» пишет, что часть экспертов скептически настроена по поводу этой идеи, так как на ее реализацию может уйти несколько лет, а собрать образец из полностью отечественных комплектующих вред ли выйдет из-за заграничной электроники.

Также сейчас появились риски, что у банков могут возникнуть трудности с ремонтом более 195 тысяч устройств. Несмотря на то, что многие банки уже заявили о намерении адаптировать китайские устройства под российского потребителя, на деле их все равно пока оказывается немного.

Представители банковской сферы поделились с изданием, что им проще сократить число устройств, чем ждать запуска локализованных аналогов продукции иностранных брендов. На китайские образцы надежда пока тоже небольшая.

Тем временем, россиянам нужна наличка, и на этот случай есть решение, к которому с 2019 года прибегали «Сбер» и «Альфа Банк». Идея была разработана для регионов, где очень мало банкоматов. Так, для получения наличных человек заявлял на кассе супермаркета о намерении снять деньги, оплатить нужную сумму через терминал и ввести пин-код. Лимит был установлен на уровне 5 000 рублей за одну операцию.

Но эксперимент «Альфы» касался только карт Mastercard, да и за такую процедуру предполагалась комиссия магазинам. Сказать о результатах тестирования, трудно, так как вся известная информация только о начале тестирования.

Еще одной причиной, почему банки могут начать сотрудничать с торговыми сетями — снижение издержек. Если сравнивать расходы на поставку из Китая, например, то небольшой процент комиссии супермаркету может выглядеть выгоднее.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сбой в работе банкомата может произойти из-за технических неполадок или по причине дефектных купюр. Эксперт призвала не поднимать панику, так как попавшие в банкомат деньги никуда не денутся.