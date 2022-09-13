К Новому году Петербург планируют украсить более чем на 600 млн

К Новому году Петербург планируют украсить более чем на 600 млн. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

К Новому году Петербург планируют украсить более чем на 600 млн. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

На новогоднее оформление Северной столицы в этом году предусмотрели свыше 600 млн рублей.

Как рассказал в своем Telegram-канале Борис Пиотровский, у Новому году Петербург традиционно оформят в едином художественном стиле. Так, украшения появятся над рекой Фонтанкой, на Аничковом и Кантемировском мостах, Смольной и Воскресенской набережных, над Зимней канавкой, в Мариинском проезде и на других точках притяжения граждан в центре города.

Также полностью изменится световое оформление Дома книги и здания Биржи. Впервые за два года после коронавирусного перерыва горожан ждут массовые масштабные мероприятия, в том числе и на Дворцовой площади.

На Конюшенной площади снова откроют каток, в этом году даже раньше обычного. Он начнет принимать посетителей в начале декабря. Кроме того традиционно каток откроют на Манежной площади, где вновь разместится рождественская ярмарка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в прошедший Новый год петербуржцы стали одними из самых активных интернет-пользователей.