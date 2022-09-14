В Ленобласти подтвердили 743 случая коронавируса за сутки

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 743 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 219 607 местных жителей. Всего выздоровели 207 432 пациента, в том числе 701 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 8 610 человек. На третьем месте оказалась Самарская область — 1 777 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что каждый шестой петербуржец выступил за ужесточение ковид-ограничений.