Пулковское шоссе встало в пробку из-за дорожных работ и ДТП

В утренний час пик на Пулковском шоссе собралась большая пробка. Движение парализовали дорожные работы и автомобильные аварии.
Водители стоят в сторону центра Петербурга практически от пересечения с Волхонским шоссе до перекрестка с Дунайским проспектом. Затор растянулся почти на девять километров.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение затрудняю дорожные работы на участке от Дунайского проспекта до КАД, а также два ДТП — на съезде с кольцевой в сторону центра и рядом с заправкой «Татнефть».
«Дикий треш на Пулковском шоссе. Опаздываю на работу, а планировал приехать на час раньше. Народ выходит с автобусов и идет пешком», — пишут петербуржцы в социальных сетях.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лось попал под машину на Софийской улице.