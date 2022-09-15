В Петербурге выявили 3 635 новых заболевших коронавирусом

В Петербурге выявили 3 635 новых заболевших коронавирусом
Фото: pxhere

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 3 635 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 268 человек, выздоровели – 2 125, умерли – 22. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 707 632 местных жителя, вылечились — 1 641 735 человек, а общее число жертв достигло 34 979. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 9 079 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 399 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге увеличили количество коек для детей с коронавирусом.

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