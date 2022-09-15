Петербург сохраняет 2 место по новым случаям коронавируса в России

Петербург вновь оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 15 сентября, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 3 635 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 3 623. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 9 079 человек с коронавирусом, а на третьем месте Московская область, где выявили 2 399 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 2 125 человек, госпитализировали 268 местных жителей, скончались 22 петербуржца с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге увеличили количество коек для детей с коронавирусом.