На Выборгском шоссе полиция со стрельбой задержала неадекватного водителя

Во Ленобласти дорожным полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить неадекватного автомобилиста.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, все произошло на Выборгском шоссе во Всеволожском районе. Инспекторы ГИБДД заметили водителя, летевшего по дороге с большой скоростью. Полицейские включили звуковые сигналы и предупредили гонщика, что будут стрелять, но это не заставило водителя остановиться.

Во время преследования инспектор произвел предупредительный выстрел вверх, а после начал стрелять по колесам. Машину остановили, водителя задержали. 29-летний автомобилист был в неадекватном состоянии, но от медосвидетельствования отказался.

В отделе на него составили несколько административных протоколов о нарушении ПДД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дорожный конфликт со стрельбой произошел у Московского вокзала.