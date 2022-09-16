В Калининграде больше не планируют покупать паром «Принцесса Анастасия»

В Калининграде больше не планируют покупать паром &#171;Принцесса Анастасия&#187;
Фото: пресс-служба MOBY SPL

Планы на приобретение парома «Принцесса Анастасия», который занимался бы перевозками пассажиров из Калининграда в Петербург, поменялись. Теперь власти не планируют покупать паром, так как считают, что на него не будет высокого спроса.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в прямом эфире на своей официальной странице «ВКонтакте» рассказал, чем оборачивается идея с покупкой пассажирского лайнера и объяснил, почему паром маловероятно выйдет на путь между Калининградом и Северной столицей.

Алиханов отметил, что владелец «Принцессы Анастасии» заявил о скором уходе и передаче судна новому потенциальному покупателю, которого найдут. Калининградским властям предложили за судно миллиарды рублей.

Но власти отказались, потому что паром 1986 года, а в условиях санкционного давления могут возникнуть вопросы с обслуживанием.

Также, по словам Алиханова, стоимость проезда от Калининграда до Петербурга начиналась бы от 15 тысяч рублей, и все 2,5 тысяч кают просто не были бы заполнены.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что круизный паром «Принцесса Анастасия» может заняться пассажирскими перевозками в Калининград из Петербурга. Об этом стало известно еще в апреле текущего года, на тот момент власти Калининградской области обсуждали этот вопрос с владельцем парома.

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