Повышенные налоги от уехавших за границу IT-специалистов не спасут российский рынок

Повышенные налоги от уехавших за границу IT-специалистов не спасут российский рынок. Фото: unsplash

Повышенные налоги от уехавших за границу IT-специалистов не спасут российский рынок. Фото: unsplash

В соседних России странах наблюдется наблюдается бум предпринимательской деятельности с российскими капиталами за счет уехавших IT-специалистов. Такая ситуация может оцениваться петербургским властями как с плохой, так и с хорошей стороны.

Таким образом, налоги покинувшие Петербург специалисты будут платить выше, однако рабочими местами обеспечить город не смогут. В частности, большое количеств специалистов уехало в Армению, Грузию и Казахстан, где показатели открытия компаний с российскими собственниками превысили прошлогодние.

«Мойка78» отметила, что сложивший тренд может быть опасным для российского IT-рынка, так как уже наблюдается сокращение числа вакансий. Согласно статистике HH.ru спрос на айтишников в России снизился на 25%.

Число вакансий для программистов сократилось со 114 до 89 тысяч, в то время как количество резюме выросло на 55%. Но проблема не только в нехватке мест, но и в квалификации специалистов.

Также уезжающие за границу тянут за собой налоги и инвестиции. Бюджет, конечно, продолжит получать минимум НДФЛ и налоги на прибыль от деятельности компаний в России, но средства не дойдут до реальной экономики, отмечают эксперты.

В Петербурге отток кадров и открытие юридических лиц за рубежом может наложиться на неразрешенные последствия пандемии коронавируса. Исследование СПбГУ свидетельствует, что несмотря на рост числа зарегистрированных фирм, количество рабочих мест продолжает падать.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургским предпринимателям, которые продолжают работать с иностранными партнерами, понадобятся специальные курсы.