Свыше 4 тысяч петербуржцев подхватили COVID-19 за последние 24 часа

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 4 152 новых случаz коронавируса.

Госпитализированы 243 человека, выздоровели – 3 012, умерли – 24. Всего с начала пандемии в городе заболел 1 715 663 местных жителя, вылечились — 1 647 294 человека, а общее число жертв достигло 35 024. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 7 077 человек. На третьем месте оказалось Подмосковье— 2 371 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на протяжении 2 лет пандемии коронавирусной инфекции ученые только сейчас начали понимать, как на самом деле распространяется вирус. Выяснилось, что SARS-CoV-2 передается не капельным путем, а воздушно-капельным.