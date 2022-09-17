В Киришах погиб пассажир авто, улетевшего в кювет под управлением пьяного пенсионера

В Киришах погиб пассажир авто, улетевшего в кювет под управлением пьяного пенсионера. Фото: unsplash

В Киришах погиб пассажир авто, улетевшего в кювет под управлением пьяного пенсионера. Фото: unsplash

Смертельное ДТП произошло на 240 км автодороги Лодейное Поле-Тихвин. Нетрезвый пенсионер не справился с управлением и улетел в кювет. Пассажир, находившейся в перевернувшемся транспорте, погиб на месте.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло 16 сентября около 12:10. Мужчина 53 лет в состоянии алкогольного опьянения управлял Renault Duster, но тут что-то пошло не так, и авто съехало в кювет с последующим опрокидыванием.

На место происшествия выехали правоохранители с алкотестером, который после проверки водителя показал 1.218 мг/л. В перевернувшемся автомобиле также обнаружили 50-летнего жителя поселка Пчевжа. Мужчина скончался на месте происшествия.

Выжившего водителя с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом волосистой части головы забрали медики, а после в состоянии средней тяжести госпитализировали в Киришскую ЦРБ. Известно, что в 2022 году пенсионер привлекался за нарушение правил дорожного движения 1 раз.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движение, повлекшее смерть человека». Нарушителя задержали и поместили в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием пенсионера на мопеде и иномарки.