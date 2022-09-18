Петербург сохраняет 2 место по новым случаям коронавируса в России

Петербург сохраняет 2 место по новым случаям коронавируса в России
Фото: Unsplash

Петербург вновь оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 18 сентября, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 3 973 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 4 152. Таким образом, суточная заболеваемость в городе снизилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 5 884 человека с коронавирусом, а на третьем месте Московская область, где выявили 2 134 новых случая.

За день в Петербурге выздоровели 3 541 человек, госпитализировали 123 местных жителя, скончались 20 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Северной столице вакцины «Спутник V» стало на 100 тысяч комплектов доз больше.

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