В Ленобласти подтвердили 912 случаев коронавируса за сутки

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 912 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 223 572 местных жителя. Всего выздоровели 211 206 пациентов, в том числе 802 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 5 884 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 134 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Северной столице вакцины «Спутник V» стало на 100 тысяч комплектов доз больше.