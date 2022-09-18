На территории «Охта Парка» открыли уникальную для Ленобласти школу на 320 мест

В деревне Мистолово на территории курорта «Охта парк» появилась «Сверхновая» школа.

«Сверхновая» представляет собой трехэтажное здание с классами, цифровыми лабораториями, кулинариумом, столярными, швейными и ювелирными мастерскими. Здесь есть даже скалодром.

В учреждении работают классы физики, химии, биологии и учебно-производственная мастерская, где представлены оборудования для работы с деревом и металлом, а также ЧПУ-фрезер и станок для лазерной гравировки.

Инвестором проекта выступили владелец компании «X2 Group» Олег Барабанов, владелец «ЭГО-Холдинга» Александр Кашин и Комбинированный ЗПИФ «Охта ИНВЕСТ».

Школа рассчитана на 320 детей, но в настоящее время в ней учатся 120 ребят. Чтобы попасть в «Сверхновую», необходимо пройти собеседование с директором и пообщаться с психологом.

В классе могут учиться 16 человек. Младшая школа состоит из двух классов, также есть нулевой класс. С пятого класса дети переходят на обучение в потоке, их перемешивают между собой, отметила директор школы Елена Августинович.

В учебном учреждении нет узконаправленной физико-математической или гуманитарной специализации, здесь обучают по универсальному профилю, выстраивая индивидуальный маршрут. На открытии школы вице-губернатор Ленобласти Дмитрий Ялов подчеркнул, что «Сверхновая» пользуется методиками развивающего образования и готовит детей по передовым технологиям.

Как отметила создатель образовательного центра «Пять с плюсом» и школы «Точка притяжения», учредитель «Сверхновой» Елизавета Глазова, в школе ученики смогут заниматься разными видами спорта, а еще — использовать для развития все связанные с природой возможности.

В новом образовательном учреждении будет отличная от традиционной система оценивания. Соучредитель школы Федор Глазов рассказал, что в «Сверхновой»» специалисты пошли по критериальной системе, когда оценивание остается, а отметок нет.

«Например, одна из шкал оценивания такая: ученик не усвоил материал, скорее не усвоил, скорее усвоил, усвоил», — поделился Глазов.

По словам директора школы, таланты детей в заведении не останутся незамеченными. К восьмому классу их выявляют и помогают ребенку развиваться в желаемом направлении. У заведения налажены хорошие отношения с престижными вузами Петербурга.

Ксения Слугина, директор «Охта Парка» на территории которого находится «Сверхновая», заметила, что учреждение полностью соответствует концепции курорта и прекрасно её дополняет. Также, уже 8 октября, в парке пройдет фестиваль образовательных мастер-классов от школы.