В Петербурге выявили почти 4 тысячи новых заболевших коронавирусом

В Петербурге выявили почти 4 тысячи новых заболевших коронавирусом
Фото: unsplash

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 3 991 новый случай коронавируса.

Госпитализированы 127 человека, выздоровели – 3 684, умерли – 16. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 723 627 местных жителей, вылечились — 1 654 519 человек, а общее число жертв достигло 35 060. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 4 115 человек. На третьем месте оказалась Самарская область — 1 882 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Северной столице вакцины «Спутник V» стало на 100 тысяч комплектов доз больше.

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