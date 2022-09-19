В Ленобласти подтвердили 619 случаев коронавируса за сутки

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 619 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 224 191 местный житель. Всего выздоровели 211 722 пациента, в том числе 516 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 4 115 человек. На третьем месте оказалась Самарская область — 1 882 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Северной столице вакцины «Спутник V» стало на 100 тысяч комплектов доз больше.