Водитель «Лады» погиб, перевернувшись в кювете у Лодейного Поля

Водитель &#171;Лады&#187; погиб, перевернувшись в кювете у Лодейного Поля
Фото: скриншот "Дорожный Контроль Ленинградская Область"

Смертельное ДТП произошло на трассе «Кола» у Лодейного Поля.

Авария случилась ранним утром 18 сентября на автодороге «Кола» в Лодейнопольском районе. Автомобилист на «Лада Приора» по неустановленной причине вылетел в левый по ходу движения кювет, где отечественная машина опрокинулась на крышу.

Судя по кадрам с места происшествия, опубликованным в ВК-сообществе «Дорожный Контроль Ленинградская Область», опрокинувшаяся легковушка врезалась в деревья и в результате оказалась «всмятку».

Фото: скриншот «Дорожный Контроль Ленинградская Область»

Как стало известно Gazeta.SPb, 28-летний водитель «Лады», проживавший в деревне Заостровье, не выжил.

На месте дорожная полиция установила, что в этом году погибший водитель один раз привлекался к административной ответственности за отсутствие страховки на машину.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге ехавший по тротуару водитель ударил ножом трех пешеходов.

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