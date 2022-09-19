Каждый петербуржец в среднем съедает по 90 килограммов мяса в год

Жители Петербурга стали есть больше мяса. Покупки других продуктов и траты на них существенно сократились.

Как пишет Neva.Today со ссылкой на данные Петростата, мясо и мясные продукты стали единственной категорией продуктов, в которой возросло потребление. Если за прошлый год средний петербуржец съедал 86 килограммов мяса, то за 2022-й — уже 90 килограммов.

Потребление продуктов из всех остальных категорий начало снижаться. Петербуржцы теперь едят меньше хлеба (79 килограммов за 2020 год против 74 за 2021-й), картофеля (48 килограммов против 43) и овощей (115 килограммов против 112).

Кроме того, снизилось потребление молочной продукции (с 318 килограммов за 2020 год до 303 килограммов за 2021-й), а рыбы — (с 17 килограммов до 16). Вместе с этим жители города стали реже баловать себя десертами — в 2020 году горожанин съедал 29 килограммов сахара и сладостей, а в 2021-м — на два килограмма меньше.

Вместе с этим в Северной столице зафиксирован рост ежемесячных трат на все продукты. Ежемесячно в 2020 году горожане тратили на мясо 2,1 тысячи рублей, а в следующем — 2,5 тысячи рублей. Расходы на яйца за год выросли с 127 до 149 рублей, на сладости — с 472 до 534 рублей.

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