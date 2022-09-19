Подросток за рулем «Ниссана» вылетел в кювет под Тихвином, пострадали двое

Подросток за рулем &#171;Ниссана&#187; вылетел в кювет под Тихвином, пострадали двое
Фото: unsplash

Два человека пострадали при вылете иномарки в кювет в Тихвинском районе. За рулем был подросток.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошло накануне утром на автодороге «Явшеницы — Пашозеро — Шугозеро — Ганьково». 15-летний подросток на чужой машине «Ниссан Альмера» не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в правый кювет.

Травмы получили два человека — сам юный автомобилист и его 22-летний приятель, ехавший на пассажирском сиденье. Оба госпитализированы в Тихвинскую больницу с различными травмами.

Проверку по факту дорожно-транспортного происшествия проводит отдел ГИБДД по Тихвинскому району.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель «Лады» погиб, перевернувшись в кювете у Лодейного Поля.

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