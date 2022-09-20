В Пулково 20 сентября нет задержанных и отмененных рейсов

В Пулково 20 сентября нет задержанных и отмененных рейсов. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В Пулково 20 сентября нет задержанных и отмененных рейсов. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Во вторник, 20 сентября, в расписании петербургского аэропорта Пулково нет изменений. Все самолеты отправят так, как планировалось.

На 09:00 утра, согласно данным сайта онлайн-табло, все рейсы на прибытие и вылет будут осуществлены вовремя и без отмен. В настоящий момент идет посадка на 5 самолетов: Череповец, Москва, Нальчик, Нижний Новгород, Сочи.

Первым рейсом, который вылетел 20 сентября, стал самолет, улетевший в Калининград. По данным сайта петербургского аэропорта он отправился в 00:05. Последним самолетом сегодня выпустят воздушное судно в Екатеринбург. Оно отправится в 23:55.

В связи с погодными условиями ситуация с рейсами может измениться. Отслеживать вылеты и прилеты можно через онлайн-табло Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главный оператор аэропорта Пулково ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» отреагировал на предупреждение ФАС по поводу претензий авиакомпаний «Победа» и прокомментировал ситуацию.