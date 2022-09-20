Во главе РАН встал соратник Жореса Алферова Геннадий Красников

Новым главой Российской академии наук стал соратник нобелевского лауреата Жореса Алферова Геннадий Красников. Итоги выборов нового главы РАН озвучили 20 сентября. На пост претендовали прежний глава Александр Сергеев (который в итоге снял свою кандидатуру), Дмитрий Маркович и Геннадий Красников.
Геннадий Красников, закончивший в 1981 году Московский институт электронной техники, в те же годы познакомился с Жоресом Алферовым. Его победа на выборах главы РАН внушила надежды на развитие сотрудникам Алферовского университета. Красников в разговоре с «Российской газетой» рассказывал, что Алферов создал уникальное образовательное учреждение, где готовят высшие кадры для науки.
Однако у университета были и проблемы, которые начались еще при жизни нобелевского лауреата. Алферов упоминал, что вместо необходимых 600 миллионов рублей в год университету поступало только около 300 миллионов. Когда ученый скончался, учреждение попало в зону интересов Политеха, желающего, кажется, присоединить его к себе. Правда, от этой идеи сейчас отказались.
Сейчас нынешнее состояние Алферовского университета, по словам сотрудников учебного заведения, не внушает им оптимизма, пишет «Мойка78».
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