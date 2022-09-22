В Петербурге продают плавучий ресторан в виде кита на Неве

Плавучий ресторан «Серебряный кит», пришвартованный в Невском районе, выставили на продажу.

За ресторан на проспекте Обуховской Обороны просят 35 миллионов рублей.

«Предлагается к продаже ресторанный комплекс на дебаркадере, размер – 65 на 14 метров», – говорится в объявлении на одном из интернет-сервисов.

Продавец указал, что почти все оборудование и мебель в ресторане новое, но из-за отсутствия эксплуатации требуется ремонт. На дебаркадере имеются три палубы и трюм общей площадью около 2,8 тысячи квадратных метров.

Ресторан был построен в начале нулевых и должен был работать в Москве, но столичные власти не разрешили его установку. В Петербурге «Серебряный кит» стоял в разных местах, в том числе у Летнего сада. С 2018 года он находится у проспекта Обуховской Обороны рядом с парком имени Бабушкина.

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