Петербург сохраняет 2 место по новым случаям коронавируса в России

Петербург сохраняет 2 место по новым случаям коронавируса в России
Фото: pexels

Петербург вновь оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 23 сентября, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 3 936 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 3 865. Таким образом, суточная заболеваемость в городе увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 4 923 человек с коронавирусом, а на третьем месте Самарская область, где выявили 2 173 новых случая.

За день в Петербурге выздоровели 5 540 человек, госпитализировали 234 местных жителя, скончались 12 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербург прибыло более 50 тысяч распылителей для назальной вакцины от коронавируса.

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