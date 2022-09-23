В Ленобласти подтвердили 913 случаев коронавируса за сутки

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 913 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 226 809 местных жителей. Всего выздоровели 214 154 пациента, в том числе 1 102 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 4 923 человек. На третьем месте оказалась Самарская область — 2 173 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербург прибыло более 50 тысяч распылителей для назальной вакцины от коронавируса.