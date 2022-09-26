За сутки коронавирусом заразились 40,1 тысячи россиян

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 40 188 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 20 833 109. Об этом стало известно сегодня, 26 сентября.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 1 526 человек, скончались 85 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 386 842 граждан. Накануне выздоровели 44 257 человек. Общее количество выздоровлений достигло 19 800 764.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 2 438 человек. На третьем месте оказалась Свердловская область — 2 367 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербург прибыло более 50 тысяч распылителей для назальной вакцины от коронавируса.