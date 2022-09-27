В Ленобласти подтвердили 170 случаев коронавируса за сутки

В Ленобласти подтвердили 170 случаев коронавируса за сутки
Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 170 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 229 053 местных жителя. Всего выздоровели 216 561 пациент, в том числе 364 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург опустился на третье место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус выявили еще у 2388 человек. Второе место разделили Москва и Самарская область — по 2089 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам назвали преимущества назального метода вакцинации «Спутником V».

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