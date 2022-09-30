Петербург поднялся на 2 место по новым случаям коронавируса в России

Петербург поднялся на 2 место по новым случаям коронавируса в России
Фото: pxhere

Петербург оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом. Накануне город был на четвертом месте.

Сегодня, 30 сентября, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 1836 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 1782. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного подросла. Сегодня Петербург по этому показателю уступил одному региону. Лидером по количеству новых случаев стала Москва, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 3341 человека с коронавирусом. Второе место у Самарской области, где выявили 1782 новых заболевших.

За день в Петербурге выздоровели 4053 человек, госпитализировали 195 местных жителей, скончались 18 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам назвали преимущества назального метода вакцинации «Спутником V».

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