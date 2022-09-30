За сутки коронавирусом заразились 37,3 тысячи россиян

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 37 286 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 20 985 756. Об этом стало известно сегодня, 30 сентября.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 2723 человека, скончались 106 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 387 269 граждан. Накануне выздоровели 61 225 человек. Общее количество выздоровлений достигло 20 040 988.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 3341 человека. Третье место у Самарской области, в которой за сутки заболели 1782 человек.

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