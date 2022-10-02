В квартире избитого до полусмерти петербуржца на Турку нашли рюкзак с веществами

Во Фрунзенском районе Петербурга местного жителя обнаружили в тяжелом состоянии в собственной квартире. Там же нашлись любопытные артефакты в виде рюкзака с веществами и ножки стола в бурых пятнах.

Как стало известно Gazeta.SPb, днем 1 октября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Турку лежит мужчина в крови.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили 43-летнего петербуржца с тяжелыми травмами — его срочно госпитализировали в шоковую реанимацию НИИ скорой помощи.

У мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные переломы свода черепа, нижней челюсти слева, геморрагический шок и множественные ссадины туловища.

С места преступления изъяли следы пальцев рук, следы обуви, биоматериалы, ножку стола с веществом бурого цвета, связку ключей и рюкзак с веществами.

Обстоятельства получения пострадавшим таких серьезных травм устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что избитый мужчина с остановки скончался в больнице Красносельского района