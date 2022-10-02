Бастрыкин проверит обоснованность жалоб на общественный транспорт Петербурга

Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин всегда чутко относится к жалобам жителей Петербурга. В частности, не обошлась и без внимания работа по сохранению исторического наследия города — ее Бастрыкин взял под личный контроль. Теперь глава СК обратил внимание на жалобы по поводу общественного транспорта.

По данным пресс-службы СК России, жалобы некоторых жителей на изменения в работе общественного транспорта Петербурга были услышаны в Следственном Комитете. Так председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил коллегам отчитаться о сложившейся ситуации.

Стоит отметить, в Петербурге действительно возникли проблемы с качеством некоторых новых автобусов, однако чаще всего они связаны с процессом импортозамещения некоторых комплектующих автотранспорта. При этом, согласно статистике, подобные проблемы успешно решаются — сейчас количество поломок и нештатных ситуаций в Петербурге значительно сократилось, чем было в начале новой модели транспортного обслуживания.

Стоит также обратить отдельное внимание на нелегальные маршрутки, которые игнорируют требования к безопасности пассажирских перевозок и продолжают «носиться» на некоторых маршрутах, создавая аварийные ситуации на дорогах.

К примеру, от станции метро «Купчино» в поселок Шушары до сих пор продолжают ездить нелегалы, несмотря на рейды КТ совместно с ГИБДД.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербуржцы в 2022 году на 18% реже попадали в ДТП.