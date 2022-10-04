В Петербурге к 2023 году парк «Горэлектротранса» пополнят 192 «умных» трамвая

Сегодня Петербургский трамвайный парк пополнился семью новыми двухсекционными «умными» трамваями модели «Богатырь-М». Они уже прошли приемку и в ближайшее время появятся на маршруте № 24.

Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, до конца октября планируется поставка еще 9 таких трамваев. В течение 2022-2023 годов будут поставлены 192 «умных» трамвая на свыше 11,6 млрд рублей.

Трамваи модели «Богатырь-М» самостоятельно принимают решения по регулировке температуры пассажирского салона в зависимости от температуры за бортом, а также по снижению скорости и даже остановке трамвайного вагона в случае если водитель потерял сознание, заснул, отвлекся. Также трамвайный вагон остановится, если обнаружит вероятность столкновения с препятствием или пешеходом.

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