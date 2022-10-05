В Петербурге задержали извращенца, зажимавшего 10-летнюю девочку в лифте ТК «Константиновский»

В Петербурге задержали извращенца, зажимавшего 10-летнюю девочку в лифте ТК «Константиновский»
Фото: unsplash

В Пушкинском районе Петербурга 10-летнюю школьницу зажимал мужчина в лифте торгового комплекса «Константиновский». Злоумышленник признался в содеянном после задержания.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 2 октября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный петербуржец приставал к 10-летней школьнице в лифте торгового комплекса «Константиновский».

Мужчина касался руками туловища потерпевшей через одежду, обнимая ее таким образом, а также дотрагивался до груди девочки.

На следующий день по данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В результате розыска подозреваемого 4 октября задержали у дома по Тиньков переулку — им оказался 28-летний житель Ленобласти. Мужчина дал признательные показания правоохранителям.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге задержали девятиклассника, скрутившего ради интима школьницу у «Проспекта Большевиков».

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