МегаФон объявил об объединении розничных сетей со своей «дочкой» Yota

МегаФон и компания Yota запустили проект по объединению розничных сетей. Единые салоны операторов сотовой связи появятся в России до конца 2023 года.

До конца 2023 года произойдет слияние розничных сетей российских операторов связи «Мегафон» и Yota. Абонентам обоих операторов в обновленных салонах предложат подключить SIM-карту с сохранением номера или цифровые продукты, а также приобрести гаджеты и электронику.

По словам операционного директора МегаФона Олега Телюкова, абоненты Yota смогут подключить услуги и получить консультацию в любом салоне во всех регионах присутствия МегаФона. Телюков уточнил, что несмотря на принципиально разные вкусы аудитории по части потребления мобильных услуг двух компаний, потребности по сервису и покупке электроники идентичны.

«У МегаФона традиционно эффективная розничная сеть, мы развиваем ее с использованием аналитики big data, выстроили эффективную цепочку дистрибуции. Объединение позволит сократить на треть расходы в развитии и предоставить абонентам двух операторов максимальные возможности в области клиентского сервиса», — прокомментировал решение Олег Телюков.

Проект включает в себя как открытие новых салонов, так и объединение существующих до конца 2023 года. Первые три совместных кобрендинговых салона уже запущены в Нижнем Новгороде, Красногорске и Егорьевске.