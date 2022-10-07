Карманные деньги, как способ научить ребенка финансовой грамотности

Карманные деньги — это хороший способ научить ребенка финансовой грамотности, считает детский психолог Екатерина Кес.

Эксперт отметила, что для начала нужно научить детей взаимодействовать с наличными средствами. Им необходимо понять, как тратятся деньги. Если ребенку сразу дать карту, то он не научиться, как распределять эти деньги, передает телеканал Санкт-Петербург.

Психолог подчеркнула, что деньги не должны быть похвалой за хорошее поведение, в противно случае могут начаться торгово-рыночные отношения. Таким образом можем убить в ребенке внутреннюю мотивацию что-либо делать.

Кроме того, она отметила, что взрослым необходимо следить за своей реакцией на необдуманные детские покупки, которых будет особенно много. Важно дать ребенку свободу в выборе покупок, чтобы она тратил деньги так, как хочет. Со временем траты станут разумнее и рациональнее.