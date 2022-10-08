Россияне в 2022 году на 81% чаще стали покупать сухие пайки и тушенку

В России за год серьезно увеличились продажи сухого пайка и тушенки.

По информации RT, продажи сухого пайка в России в годовом исчислении выросли на 81%, тушенки — на 34%. Такую статистику приводит ОФД «Такском», проанализировавший данные с 21 сентября по 5 октября 2022 года. Всего компания проанализировала более 41 миллиарда кассовых чеков россиян.

Что интересно, спрос на лапшу и консервы в 2022 году снизился на 19% и 27% соответственно. Также стоит отметить, что компания зафиксировала рост средних цен на все исследуемые категории товаров

Так средняя цена лапши быстрого приготовления на сегодняшний день составляет 58 рублей, сухого пайка — 1198 рублей. Консервы в среднем стоят 209 рублей, а тушенка 170 рублей.

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