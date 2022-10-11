КГИОП внес фундамент храма Покрова Пресвятой Богородицы на Старообрядческой в список памятников культуры

Фундамент храма Покрова Пресвятой Богородицы на Старообрядческой улице внесли в список памятников культурного наследия.

По данным пресс-службы Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга, в реестр объектов культурного наследия внесены фрагменты фундаментов храмов Покрова Пресвятой Богородицы и святых благоверных Бориса и Глеба.

Экспедиция АНО «Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия» с лета 2022 года вела археологическую разведку на Старообрядческой. В результате специалисты смогли обнаружить конструкции, которые относятся к подвальному этажу храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Кроме того, в августе начались работы на Синопской набережной, где когда-то располагалась церковь святых благоверных Бориса и Глеба. Эксперты смогли найти участок западной стены западного притвора церкви и пол подвального этажа.

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