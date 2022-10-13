Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию 300 жилых домов

Setl Group с момента своего основания ввел в эксплуатацию более 300 жилых домов. Юбилейный объект расположен в пятой очереди жилого комплекса комфорт-класса «Зеленый квартал» в Московском районе.

По данным пресс-службы Setl Group, за свою историю компания – лидер среди петербургских застройщиков по объему ввода жилья – сдала 300 жилых домов. В этом году холдингу исполнилось 28 лет. Свой первый жилой проект, дом на улице Белорусской, компания ввела в эксплуатацию еще в 1995 году, и с этого времени холдинг с каждым годом активно наращивал обороты строительства. На сегодняшний день Setl Group входит в ТОП-3 застройщиков России.

По информации Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), по состоянию на начало 4 квартала 2022 года Setl Group занимает вторую строчку во всероссийском рейтинге по объемам ввода жилья в эксплуатацию. За девять месяцев застройщик сдал 15 жилых домов, среди которых ЖК The One в Петроградском районе, первые очереди ЖК Svetlana Park и «Панорама парк Сосновка» в Выборгском районе, новые малоэтажные корпуса «Солнечный город. Резиденции» на юго-западе города. Холдинг сохраняет наивысший рейтинг ЕРЗ за своевременный ввод домов в эксплуатацию.

До конца года компания введет эксплуатацию еще несколько объектов, в том числе в рамках кварталов «Чистое небо» и «Солнечный город» в Приморском и Красносельском районах города соответственно.

Эксклюзивным брокером проектов Setl Group выступает «Петербургская Недвижимость».

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