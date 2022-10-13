За сутки Петербург встал на третье место по числу заразившихся коронавирусом

За сутки Петербург встал на третье место по числу заразившихся коронавирусом
За сутки Петербург встал на третье место по числу заразившихся коронавирусом. Фото: Unsplash

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 951 новый случай коронавируса.

Госпитализированы 123 человека, выздоровели – 2 349, умерли – 15. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 775 254 местных жителя, вылечились — 1 727 815 человек, а общее число жертв достигло 35 485. Об этом сегодня, 13 октября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял третье место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 1 268 человек. На втором месте оказалась Свердловская область — 1022 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что руководитель Управления Роспотребнадзора описала коронавирусную обстановку в Северной столице. По ее словам, несмотря на то, что ситуация напряженная, вводить новые ограничения в городе не будут.

коронавирус новости СПб оперштаб статистика


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Заключительный бизнес-завтрак в рамках XV конкурса «Доверие ...
Во Фрунзенском районе пресекли преступную схему с военными билетами и взятками
Билайн расширил компетенции в области создания решений на основе ИИ
В Ленобласти за последние 24 часа выявили еще 263 новых пациента с COVID-19
За сутки Петербург встал на третье место по числу заразившихся коронавирусом
За сутки более ста россиян с коронавирусом ушли из жизни
Путин заявил о многополярности мира и указал на формирование новых центров ...
Девочка с Новаторов попала в больницу с сильным отравлением препаратом от ...