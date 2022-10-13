За сутки Петербург встал на третье место по числу заразившихся коронавирусом

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 951 новый случай коронавируса.

Госпитализированы 123 человека, выздоровели – 2 349, умерли – 15. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 775 254 местных жителя, вылечились — 1 727 815 человек, а общее число жертв достигло 35 485. Об этом сегодня, 13 октября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял третье место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 1 268 человек. На втором месте оказалась Свердловская область — 1022 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что руководитель Управления Роспотребнадзора описала коронавирусную обстановку в Северной столице. По ее словам, несмотря на то, что ситуация напряженная, вводить новые ограничения в городе не будут.