После пожара в квартире на Коммуны эвакуировали 10 человек

После пожара в квартире на Коммуны эвакуировали 10 человек. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

После пожара в квартире на Коммуны эвакуировали 10 человек. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Красногвардейском районе вечером 13 октября произошел пожар. Спасатели тушили квартиру на улице Коммуны.

Специалисты получили сообщение о возгорании около 17:52 вечера в четверг. Оказалось, что горит жилая квартира на улице Коммуны, 26, корпус 4.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Пламя разошлось в трёхкомнатной отдельной квартире, и очаг возгорания находился в комнате и на балконе. В общей сложности обстановка обгорела на площади 15 квадратных метров.

Пожар удалось потушить в 18:30. В настоящий момент сведения о пострадавших не поступали, но с места инцидента эвакуировали 10 человек.

К ликвидации возгорания привлекалось 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава. Сейчас устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 13 октября в одной из жилых квартир на проспекте Тореза в Выборгском районе спасатели тушили пожар, после которого обнаружили погибшую женщину.