Жительница Гатчины во время прогулки набрела на скелетированный труп в полуразваленном сарае

В Гатчинском районе Ленобласти местная жительница набрела на труп мужчины, лежащем в полуразрушенном сарае. Личность погибшего не удалось сразу установить, поскольку труп за это время успел превратиться в скелет.

Как стало известно Gazeta.SPb, 14 октября в полицию обратилась 27-летняя жительница Гатчины с сообщением о том, что в 150 метрах от дома по улице Красных Военлетов во время прогулки обнаружила труп неизвестного мужчины.

Прибывшие на место правоохранители подтвердили информацию. На заброшенном участке в полуразваленном сарае действительно лежал скелетированный труп мужчины. Следов насильственной смерти на останках не обнаружили. Кроме того, на одежде умершего не было никаких повреждений

Труп направили в морг для установления причины смерти и выяснения личности умершего.

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