В воскресенье утром сайт Пулково не проснулся

Сегодня утром, 16 октября, сайт петербургского аэропорта Пулково не работает. Пользователи не могут прогрузить ни одну страницу.
Как стало известно Gazeta.SPB, сбой на сайте наблюдается с самого утра. Так, в 07:50 посмотреть авиарейсы и любую другую информацию не представляется возможным. В настоящее время никаких дополнительных пояснений на этот счет не поступало.
В аэропорту предположили, что на сайте произошел технический сбой, но точное время устранение неполадок подсказать не смогли.
Пока узнать необходимую информацию пассажиры могут через звонок оператору петербургского аэропорта, или через связь с авиакомпаниями, которые отвечают за рейсы.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что пассажирка, прилетевшая из Дубая в украшениях от Cartier на 4,5 млн, решила выбрать «зеленый» коридор и не стала декларировать изделия. Позже в багаже у спутника женщины нашли пустые коробки и чеки. Драгоценности отправили на экспертизу, где выяснили их подлинность и точную стоимость. Оказалось, что ювелирные изделия выполнены из золота, имеют вставки из бриллиантов, изумрудов и корундов.